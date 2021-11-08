الدورة الـ30 تتواصل حتى منتصف نوفمبر.. مهرجان الموسيقى.. الطرب بكل اللهجات

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تتواصل فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية وسط أجواء البهجة والطرب، من جميع الدول العربية، إذ أحيا النجم وائل جسار، أمس، حفلًا على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، وقدم باقة من أشهر أغنياته، خاصة التى لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، سواء من أعماله الجديدة أو القديمة، فضلًا عن الأغنيات التى تعبر عن محبته لمصر .

كما شهدت ليالى المهرجان حفلًا كبيرًا غنت خلاله المطربة مروة ناجى بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد عامر «مصر عادت شمسك الدهب» من كلمات وألحان الأخوين رحبانى، تلاها «أما براوة» كلمات مرسى جميل عزيز، ألحان محمد الموجى، لما لقيتك كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى العسال، قلبى دليلى كلمات أبوالسعود الإبيارى، ألحان محمد القصبجى، و«حلوة يا بلدى» كلمات مروان سعادة، ألحان جيف بارنيل، و«فى يوم وليلة» من كلمات حسين السيد، ألحان محمد عبدالوهاب .

ووجهت مروة ناجى الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لمساندتها كافة ألوان الإبداع ولرئيس الأوبرا والقائمين على المهرجان كما هنأت الأوبرا بمناسبة مرور 30 عامًا على ميلادها .

وشهدت ليالى المهرجان حوارًا فنيًّا بين مصر ولبنان والعراق ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فعلى مسرح النافورة عبر النجم عاصى الحلانى عن سعادته بالمشاركة فى المهرجان وتواجده بمصر التى أكد أنها تحظى بمكانة مميزة فى قلوب أبناء وطنه موجهًا التحية لشعب مصر وأهداهم أغنية «كبيرة يا مصر»، وبصوته القوى الذى يحمل مذاق جبال الشام قدم بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر باقة من أعماله الجماهيرية كان منها «بحبك وبغار، أدمنت هواك، وإنى مارق مريت، ست الستات، قولى، فرصة عمر، مالى صبر، طول عمرى باسمعهم، الهوا طاير ».

وأشعل «الحلانى» المسرح برقصة الدبكة الفلكلورية اللبنانية فى أغنية «يا طير»، والتى تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان «قمر»، بالإضافة إلى بانوراما من أعمال عبد الحليم حافظ، واختتم الحفل بتقديم «الحلانى» أغنية «احلف بسماها» للعندليب عبدالحليم حافظ .

من جانبه، أكد الموسيقار فرات قدورى أن الدورة الـ30 من المهرجان لها مكانة خاصة بالنسبة له، خاصة بعد تكريمه بافتتاحية المهرجان موجهًا الشكر للفنانة ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على رعايتها كل الموسيقيين العرب .

كان «قدورى» قد قدم حفلًا على مسرح النافورة، وشهد صوليست قانون، قدم خلاله مقطوعات «فوق النخل، حلوة يالبغدادية، هلال العيد، دجلة الخير، ديما الخيمة الوردية ».

وشهد مسرح الجمهورية حفلًا لفرقة الإنشاد الدينى، بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمرى، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير، ضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين .

واستضافت مكتبة الإسكندرية حفلًا للفنان اللبنانى مروان خورى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى سبقه فاصل للمطربين العراقى همام إبراهيم ورحاب مطاوع .

وقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب .

وتشهد كثير من حفلات وفعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية برئاسة د.مجدى صابر وتحت إشراف وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، إقبالًا كبيرًا، خاصة لعدد من نجوم الغناء، التى رفعت شعار «كامل العدد »، منهم مدحت صالح، ورغم إنشاء مسرح ضخم فى حجم مسرح النافورة يسع لقرابة 2000 شخص إلا أن الجماهير تتزايد عامًا بعد الآخر، خاصة غير القادر على التوجه للحفلات الخاصة والباحث عن الطرب والفن الراقى، وكان من اللافت هذا العام تغيب الشباب عن شراء التذاكر خلافًا لما كانت عليه الحفلات فى السنوات الماضية، بعدما اضطر القائمون على المهرجان لرفع أسعار التذاكر، نظرًا لضغوط المطربين ونجوم الغناء لتوفير أجورهم ومتطلباتهم .

الفنان مدحت صالح أحيا حفله على خشبة مسرح النافورة، بمشاركة المطربين نهى حافظ والفنان إبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وصوليست بيانو الفنان عمرو سليم، وبلغ أقل سعر للتذكرة فى الحفل 310 جنيهات، فى المقاعد الخلفية تمامًا، تلتها تذاكر بأسعار 510، 760، 1010 جنيهات .

وبيعت تذاكر حفلات المطرب اللبنانى عاصى الحلانى بحد أدنى 360 جنيهًا وحد أقصى 1210جنيهات، وبالأسعار نفسها تم تسويق حفلات المطرب اللبنانى وائل جسار أمس، وتراوحت ما بين 360، 610، 910، 1210 جنيهات .

ويتم تسويق حفل المطرب مروان خورى، المقرر اليوم -الإثنين - بأسعار تتراوح بين 310 جنيهات كحد أدنى، ومتوسط 510، 760، وأعلى قيمة للتذكرة 1010 جنيهات .

ويتم بيع تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت المقرر لها غدا الثلاثاء، بحد أقصى 1510 جنيهات، وحد أدنى 410، ومتوسط الأسعار 810 و1210 جنيهات .

ويتم تسويق حفل المطرب على الحجار، الأربعاء 10 نوفمبر، بحد أقصى لقيمة التذكرة 1010 جنيهات، وحد أدنى 310 جنيهات، ومتوسط سعر التذاكر 510 و760 جنيها، وبالأسعار نفسها يتم تسويق حفل المطرب هانى شاكر يوم الخميس 11 نوفمبر .

وبأسعار تصل إلى 1810 جنيهات يتم بيع تذاكر حفل المطرب صابر الرباعى، المقرر إقامته فى الليلة قبل الأخيرة بالمهرجان، بمشاركة الفنانة ريهام عبدالحكيم، وبحد أدنى 510 جنيهات، ومتوسط أسعار 1010 و1510، وهى الأسعار نفسها التى يتم بها تسويق حفل المطربة أصالة المقرر إقامته الأحد 14 نوفمبر الجارى .

ويعد حفل المطربة ماجدة الرومى بين الأعلى سعرًا أيضًا وسط جدول مهرجان الموسيقى العربية، فى ختام الفعاليات بأسعار 2020 جنيهًا كحد أقصى، وحد أدنى 860، ومتوسط 1510، 1760 جنيهًا .