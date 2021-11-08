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محمد حلمي: أكبر من بن شرقي.. ويجب أن نضع اللاعب في حجمه الطبيعي

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محمد حلمي: الزمالك أكبر من بن شرقي.. ويجب أن نضع اللاعب في حجمه الطبيعي محمد حلمي: أكبر من بن شرقي.. ويجب أن نضع اللاعب في حجمه الطبيعي

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علق محمد حلمى المدير الفنى السابق لفريق ، على أزمة عدم تجديد التعاقد مع المغربي أشرلاف بن شرقي، جناح الفريق الأبيض.

وينتهي تعاقد اشرف بن شرقي، مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الأندية موقفه من تجديد عقده مع النادي.

وقال محمد حلمي، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك أكبر من أي حد،، وعمره ما هيقف على بن شرقي أو غيره من اللاعبين»، مضيفًا أنه لابد من عدم الحديث عن اللاعبين بشكل مبالغ فيه وإعطاءهم أكبر من حجمهم الطبيعى.

وعن رأيه في مباراة القمة، قال :«فريقى الاهلى والزمالك لعبوا مباراه مفتوحه وذلك الأمر غريب للغاية لذلك».

وأوضح أن الجميع لا يتحدث عن المدرب الفرنسي كارتيرون وان كان يتواجد مدرب مصرى دبحوه من قبل النقاد والجمهور .

المصرى اليوم

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