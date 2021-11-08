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إعلامي: جلسة حاسمة في الأهلي مع معلول

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إعلامي: جلسة حاسمة في الأهلي مع معلول إعلامي: جلسة حاسمة في الأهلي مع معلول

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن مسؤولي النادي الأهلي، قرروا عقد جلسة هامة مع الدولي التونسي على معلول، عقب فترة التوقف الدولي الحالية من أجل حسم ملف التجديد للنادي وإعلان إتمام التجديد بشكل رسمي.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي فتح ملف تجديد عقد على معلول منذ فترة لكن النادي لم يتوصل لإتفاق مع اللاعب بسبب بعض التفاصيل البسيطة حسبما قال مصدر في الأهلي، موضحاً أن هذه التفاصيل لن تحول دون تجديد اللاعب للقلعة الحمراء.

وأضاف أن الاهلي يرغب في غلق ملف تجديد عقد على معلول لحاجة الفريق لجهوده الفترة المقبلة، خاصة أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي طالب كثيراً ببقاء الدولي التونسي في صفوف الفريق.

وتابع إنه من المقرر أن يعقد الاهلي جلسة حاسمة مع معلول عقب عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات الأجندة الدولية لحسم ملف التجديد.

المصرى اليوم

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