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محمد دبش: جهاز تابع 4 لاعبين من البنك.. وسعيد بانضمام أحمد ياسين للقائمة

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محمد دبش: جهاز المنتخب تابع 4 لاعبين من البنك.. وسعيد بانضمام أحمد ياسين للقائمة محمد دبش: جهاز تابع 4 لاعبين من البنك.. وسعيد بانضمام أحمد ياسين للقائمة

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قال محمد دبش، لاعب فريق البنك الأهلي، إن البداية التي حققها بانتصار على طلائع الجيش ثم خسارة أمام الأهلي وأخيرًا الفوز على الإسماعيلي، توفيق من الله، موضحًا أن فريقه أنهى الموسم الماضي بشكل رائع.

وأضاف دبش، في تصريحات تليفزيونية، أن البنك الأهلي تعهد الموسم الماضي بالبقاء في الدوري، ولم يتعرض للخسارة في آخر 10 مباريات، مشيرًا إلى أن الانطلاقة في الموسم الجديد هو استمرار للطفرة التي تحققت نهاية الموسم الماضي.

وتابع أن كيروش مدرب منتخب ، تابع فريقه خلال مباراتي الأهلي والإسماعيلي، وتحدث عن 4 لاعبين بالفريق، على رأسهم أحمد ياسين الذي انضم للقائمة، مضيفًا «كنت ضمن الـ4 لاعبين المرشحين للانضمام لقائمة لولا الإصابة، بالإضافة إلى محمود الزنفلي ومحمد هلال أيضًا».

واختتم تصريحاته أن خطوة انضمام أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، فتحت المجال لزملائه بالفريق للانضمام إلى قائمة الفراعنة مستقبلًا، ويعد حافزًا للظهور بشكل قوي.

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