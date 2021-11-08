يحيى الكومي يكشف المرشحين لخلافة طلعت يوسف في الإسماعيلي

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كشف المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن المدربين، المرشحن لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات تليفزيونية: «حمزة الجمل وميدو من الاسماء المطروحة لتدريب الاسماعيلى»، مضيفًا أنه سيتم عقد جلسات مع مدربيين أجانب في الاسماعيلى خلال الساعات المقبلة لتحديد اسم المدير الفنى الجديد.

وأشار إلى أن ميدو رحب بتدريب النادى الاسماعيلى وهناك رغبة من الطرفين للتعاون سويا، مشيرًا :«عمل ميدو في الاعلام يعتبر عائقا ولكن سنحاول البحث عن حل لتقريب وجهات النظر».