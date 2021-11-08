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قال محمود الزنفلي، حارس مرمى البنك الأهلي، إن استقباله هدفًا واحدًا في 3 مباريات ببطولة الدوري، كان أمام الأهلي، يرجع للتنظيم الجيد الذي يتمتع به الفريق على رأسهم خط الدفاع.

وأضاف الزنفلي، في تصريحات تليفزيونية، أن الفوز الذي تحقق على طلائع الجيش، كان بسبب التركيز الكبير من جانب اللاعبين، موضحًا أن الخسارة من الأهلي بهدف كان بهدف توفيق كبير، لكن استطاع الفوز في المباراة التالية تحقق الفوز على الإسماعيلي.

وأشار الزنفلي، إلى صلابة الدفاع بعدم استقبال الفريق سوى هدفًا واحدًا، وهو ما يطمئن بتحقيق الانتصار في أي مباراة يخوضها الفريق، مشددًا أنه وزملائه يسعون لتقديم أفضل النتائج خلال الموسم الجاري.

وأعرب حارس البنك الأهلي، عن سعادته بانضمام زميله أحمد ياسين مدافع الفريق، لقائمة المنتخب الوطني، موضحًا أن الجهاز الفني تواصل معه للانضمام إلا أن ذلك لم يحدث في النهاية، خاصة وأن هناك 4 حراس آخرين انضموا للقائمة، وهم على أعلى مستوى ويستطيعون تمثيل مصر بالشكل الأفضل.