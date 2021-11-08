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سيف زاهر يكشف تطورات مصير كهربا مع الأهلي

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سيف زاهر يكشف تطورات مصير كهربا مع الأهلي سيف زاهر يكشف تطورات مصير كهربا مع الأهلي

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جدية بشأن مصير محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «قولاً واحدًا، كهربا مستمر مع النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي نية لرحيله، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف: «موسيماني تحدث مع كهربا بعد استبعاده من مباراة القمة أمام ، وقال له (هتاخد الفرصة في الفترة المقبلة زيك زي زملائك في الفريق)».

وتابع: «موسيماني لن يوافق على رحيل أي لاعب، والكل سوف يحصل على فرصته، خاصة في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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