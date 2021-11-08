أخبار عاجلة

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

من وسط المحيط.. وزير خارجية يلقي خطابا للتوعية بخطورة التغير المناخي

Print
من وسط المحيط.. وزير خارجية يلقي خطابا للتوعية بخطورة التغير المناخي من وسط المحيط.. وزير خارجية يلقي خطابا للتوعية بخطورة التغير المناخي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت دولة توفالو الواقعة في المحيط الهادئ نهجًا مبتكرًا هذا الأسبوع للتعبير عن المخاطر التي تواجهها بسبب آثار أزمة المناخ- وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بيان مسجل مسبقًا صورته محطة TVBC العامة، خاطب وزير الخارجية سيمون كوفي الكاميرات بينما كان في عمق الركبة في المحيط لتسليط الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤثر على دول المحيط الهادئ مثل دولته، وفق ما نقلته إذاعة «إس بي إس» الأسترالية.

ويأتي ذلك الفيديو بعد حوالي أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) في جلاسكو، ومع وجود مئات المتحدثين حول قضايا مثل مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، يتطلب الأمر مجهوداً لإبراز رسالتك عن المخاطر المناخية إذا كانت خارج سياق المشاركة في قمة (كوب26).

وتواجه توفالو، رابع أصغر دولة في العالم، خطراً محتملاً بالاختفاء الكامل من على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الدولة بالكامل، ووفقاً لما يعتقده بعض الباحثين فإن ارتفاع مستوى المحيط قد يصل إلى مترين بحلول عام 2100.

ووفقاً لبيان وزارة العدل في توفالو فإن الخطاب «يربط بين وضع كوب26 مع مواقف الحياة الواقعية التي تواجهها توفالو بسبب آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ويسلط الضوء على الإجراءات الجريئة التي تتخذها توفالو لمعالجة القضايا الملحة للغاية المتعلقة بتغير المناخ».

وبسبب تعذر حضور ممثلي المحيط الهادئ حضور قمة COP26 شخصيًا حيث سافر ثلاثة قادة فقط من الدول الأربع عشرة إلى غلاسكو لإلقاء الخطب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «فاكسين فالي» عن اللقاح المصري لفيروس كورونا: كنا نتأهب لذلك اليوم

رئيس «فاكسين فالي» عن اللقاح المصري لفيروس كورونا: كنا نتأهب لذلك اليوم

رئيس المركز القومي للبحوث: عملنا على انتاج لقاح لفيروس كورونا منذ ظهوره في الصين

رئيس المركز القومي للبحوث: عملنا على انتاج لقاح لفيروس كورونا منذ ظهوره في الصين

ألمانيا تسجل 33498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل 33498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

3 حالات وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

3 حالات وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة