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تحذير من الأرصاد لقائدي السيارات.. حالة الطقس من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل

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تحذير من الأرصاد لقائدي السيارات.. حالة الطقس من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل تحذير من الأرصاد لقائدي السيارات.. حالة الطقس من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الاستقرار في الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والقادمة حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة؛ كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا. ووجهت نصائح ضرورية خلال هذه الفترة بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.

وأعلنت هيئة الارصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الاثنين 8 نوفمبر إلى السبت 13 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكرعلى كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً وذلك طبقاً للتالي:

يوم الاثنين: شبورة كثيفة من 5-8 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء: شبورة كثيفة من 5-8 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين 8 نوفمبر إلى السبت 13 نوفمبر 2021

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 11 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 12 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 13 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين 8 نوفمبر إلى السبت 13 نوفمبر 2021.

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