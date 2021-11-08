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بعد تحذيرات من متفجرات.. إخلاء جامعتين في الولايات المتحدة الأمريكية

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بعد تحذيرات من متفجرات.. إخلاء جامعتين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تحذيرات من متفجرات.. إخلاء جامعتين في الولايات المتحدة الأمريكية

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أخلت جامعتان في ولاية نيويورك الأمريكية بعض مرافقهما، يوم الأحد، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان بالجامعة.

وفي سلسلة تغريدات، طلبت جامعة «كورنيل» في منطقة «إيثاكا» من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة «كولومبيا سبيكتاتور» الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا 3 مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وذكرت في تغريدة على «تويتر»: «تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر».

المصرى اليوم

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