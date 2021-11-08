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إصابة امرأة في حادث تصادم بصهريج مواد بترولية

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عاجل | ضم كتابات عدل 5 مناطق

‏أصدر وزير العدل وليد الصمعاني قرارا بدمج عدد من كتابات العدل في 5 مناطق بالمملكة، ونص القرار على أنه بناء على الصلاحيات المخولة...

bc94f78758.jpgأبها: محمد آل عمر
5faa03e4bf.jpg03 ربيع الثاني 1443 هـ

أنظمة وتشريعات ومبادرات تقود المملكة للصدارة الخضراء

تعيش المملكة عهدًا زاخرًا بالاهتمام بالبيئة والزراعة والثروة النباتية والحيوانية ليصبح الوطن جنة خضراء وذلك منذ تولي خادم الحرمين...

icon-byline.pngبريدة: جمال الرفاعي
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

من الإنسانية أولا إلى اللقاح للجميع.. حكاية نجاح سعودية متفردة

عامان من النجاح السعودي في مواجهة أشرس الأوبئة التي واجهت العالم على مدى قرن كامل، فما بين ظهور الجائحة وإحكام السيطرة عليها حكايات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

الطريق إلى القمة.. 7 أعوام من البناء والتقدم

تحتفي المملكة العربية ، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة لـ«البيعة»، وهي ذكرى تولي ملك السعودية مقاليد الحكم، وبيعته قائدا...

icon-byline.pngأبها: محمد الفهيد
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

انقطاع للكهرباء وتساقط للصخور وإغلاق لطرق بالباحة

هطلت، أمس، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة،...

icon-byline.pngأبها : منصور محمد والدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

49 ألف مستفيد من الرعاية الصحية بحفر الباطن

استفاد أكثر من 49.127 شخصًا من خدمات مسارات الرعاية الصحية بحفر الباطن منذ بداية العام 2021. وأوضحت صحة حفر الباطن أنها تقدم خدمات...

icon-byline.pngحفرالباطن: الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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