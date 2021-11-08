إصابة امرأة في حادث تصادم بصهريج مواد بترولية
أصدر وزير العدل وليد الصمعاني قرارا بدمج عدد من كتابات العدل في 5 مناطق بالمملكة، ونص القرار على أنه بناء على الصلاحيات المخولة...
تعيش المملكة عهدًا زاخرًا بالاهتمام بالبيئة والزراعة والثروة النباتية والحيوانية ليصبح الوطن جنة خضراء وذلك منذ تولي خادم الحرمين...
عامان من النجاح السعودي في مواجهة أشرس الأوبئة التي واجهت العالم على مدى قرن كامل، فما بين ظهور الجائحة وإحكام السيطرة عليها حكايات...
تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة لـ«البيعة»، وهي ذكرى تولي ملك السعودية مقاليد الحكم، وبيعته قائدا...
هطلت، أمس، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة،...
استفاد أكثر من 49.127 شخصًا من خدمات مسارات الرعاية الصحية بحفر الباطن منذ بداية العام 2021. وأوضحت صحة حفر الباطن أنها تقدم خدمات...