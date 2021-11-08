إصابة امرأة في حادث تصادم بصهريج مواد بترولية

من الإنسانية أولا إلى اللقاح للجميع.. حكاية نجاح سعودية متفردة

عامان من النجاح السعودي في مواجهة أشرس الأوبئة التي واجهت العالم على مدى قرن كامل، فما بين ظهور الجائحة وإحكام السيطرة عليها حكايات...