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أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"

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أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك" أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"
أحد السائقين تعرَّف على الإشارة وأبلغ الشرطة بمكان السيارة المشبوهة

أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مراهقة من ولاية كارولينا الشمالية نجت من خاطفها بطلب المساعدة بإشارة من "تيك توك"، أومأت بها لسائق سيارة مرَّت بجانب السيارة التي كانت فيها مع خاطفها، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، ذكرت قناة "فوكس تي في" أن "المراهقة عمرها 16 عامًا، واختفت في الثاني من نوفمبر الجاري، ومختطفها كان جيمس هربرت بريك، وعمره 61 عامًا".

وتابعت: "عندما تابعت القاصر الجاني في منطقة كنتاكي حاولت جذب انتباه سائقي السيارات القريبة بإيماءة ترمز إلى العنف المنزلي على الشبكة الاجتماعية؛ ولذلك وضعت راحة يدها للأمام، ثم ثنت إبهامها، وكوَّرت أصابعها مُشكِّلة قبضة".

وأوضحت القناة أن "أحد السائقين تعرَّف على الإشارة، وقام بالاتصال بالشرطة، وأبلغهم عن الاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة المشبوهة".

وأوقف رجال الشرطة السيارة، وتعرفوا على القاصر التي اختفت في وقت سابق، واعتقلوا خاطفها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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