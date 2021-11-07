بينهم ربة منزل و3 أشقاء.. إحالة أوراق 5 متهمين في كفر الشيخ إلى المفتي

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قرّرت محكمة جنايات كفرالشيخ الدائرة الأولى، الأحد، إحالة أوراق 4 أشخاص من أسرة واحدة؛ 3 أشقاء وابن عمهم، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهم، في إدانتهم بقتل اثنين من أبناء عمومتهم، إثر خلافات عائلية بينهم.

وحدّدت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 6361 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 1544 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما أحيل المتهمين الأربعة «ب.هـ.ع»، 23 عامًا، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، وشقيقيه «إ»، 26 عامًا، فلاح، و«محمد»، وابن عمهم «ع.ا.ع»، 24 عامًا، عامل، ويقيمون باحدي القري التابعة لمركز الرياض، كما أحيلت معهم المتهمة الخامسة «س.س.ع»، 61 عامًا، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وجاء في قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنهم في يوم 8 أكتوبر 2020، بدائرة مركز شرطة الرياض، قتل المتهمين الأربعة الأشقاء الثلاثة، وابن عمهم، عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «ح.م.ع.ا»، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية» وتوجهوا إلى مكان تواجده بمزرعة سمكية، وأطلق المتهم الأول عليه وابلًا من الأعيرة النارية حال تواجد المتهمين الثلاثة.

كما اقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار شقيق المجني عليه الأول «ف.م.ع.ا»، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله بأن أطلق المتهم الثاني وابلًا من الأعيرة النارية صوبه عند مشاهدته إياه لحظة تنفيذ الجريمة الأولى.