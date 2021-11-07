حصلوا على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.. تكريم 11 مزارعًا لـ«اللوف» بسوهاج

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كرم مركز حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، الأحد، 18 مزارعاً لنبات «اللوف» بقري مركز طهطا في شمال المحافظة، وذلك لحصولهم على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج- في تصريح له اليوم- أن التكريم يأتي في إطار مشروع تعزيز الدخل الريفى لتطوير سلاسل القيمة للوف، لافتاً إلى أن شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «الخيار الثاني»، هي الشهادة الأولى في مصر والعالم العربى التي يحصل عليها المزارعين، وتهتم بالإدارة المتكاملة للمزرعة سواء من الناحية الإقتصادية أوالبيئية، وكذلك الممارسات التي تحافظ على صحة وسلامة ورفاهية العاملين، كما تسمح بالتصدير إلى جميع الأسواق العالمية، مشيراً إلى إنفراد مزارعي سوهاج بالحصول على تلك الشهادة داخل القطر المصري.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، إلى أن الحاضنة قامت بالتعاون مع فريق عمل إنرووت للتنمية، بتقديم الدعم الفنى وتوجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية لتحقيق طفرة في إنتاج محصول اللوف، ورفع مستوى الجودة ودعم الوحدات التصنيعية للوصول إلى أسواق أكثر ربحية، لافتاً إلى أن برنامج مسار في جنوب صعيد مصر ساهم في خلق صناعة جديدة كثيفة العمالة لسيدات المحافظة، وهو ما سيعزز من مشاركة المرأة السوهاجية في سوق العمل ويحقق لها دخل إقتصادي لائق.

وقال الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية وتطوير الأعمال بالجامعة، أن مشروع تعزيز الدخل الريفي هو تطوير سلاسل القيمة للوف، والذى تنفذه إنرووت للتنمية بالتعاون مع حاضنة أعمال مسار بالجامعة، وبتمويل من السفارة السويسرية بمحافظة القاهرة، منوهاً بأن المشروع إستهدف تطوير التكتل الإنتاجي للوف، حيث تم إستحداث طرق حديثة لزراعة نبات اللوف على تكاعيب خشبية، وذلك لرفع الإنتاجية وفتح قنوات لتصدير محصول اللوف بعد تصنيعه بالوحدات التي طورها المشروع، مما يسهم في توفير حياة كريمة لمزارعى اللوف بالمحافظة الذي يساهم بدوره بشكل فعال في دعم توجه الدولة نحو تنمية الصعيد.