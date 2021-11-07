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«لقيت نفسي في حتة ضلمة».. مي حسن تكشف كواليس اختطافها ()

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«لقيت نفسي في حتة ضلمة».. مي حسن تكشف كواليس اختطافها (فيديو) «لقيت نفسي في حتة ضلمة».. مي حسن تكشف كواليس اختطافها ()

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كشفت الفنانة الشابة مي حسن، كواليس أختطافها أثناء استخدامها إحدى خدمات سيارات الأجرة للعودة إلى منزلها في حدائق الأهرام من أحد المولات التجارية.

وقالت مي حسن أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، الأحد، إنه «وأنا راجعة من المول حددت نفس النقطة اللي اتحركت منها موقع بيتي، ولقيت السواق في الطريق حيدخل حدائق الأهرام من البوابة التالتة، قلت له حضرتك أدخل من البوابة الرابعة أنا ساكنة في الرابعة، قاللي لأ من هنا أقرب، قلتله ده بيتي وأنا عارفة «.

وأضافت: «مشي لحد الرابعة وأول ما دخل قاللي تاني أنا مش فاهم ليه مدخلناش من البوابة التالتة، اللوكيشن مديني أرجع على التالتة، قلتله مليكش دعوة باللوكيشن لإن حدايق الأهرام كلها مفتحة على بعض واللوكيشن مبيظبتش فيها.. فجأة لقيت السرعة زادت، ولقيته دخل في شارع جانبي وبيجري بسرعة رهيبة، وبدأت أتوتر وصوتي يعلا، ولقيت نفسي في حتة ضلمة.. قلتله إركن على جنب ونزلني، قاللي لأ مش حنزلك إلا عند النقطة بتاعة اللوكيشن، ففتحت باب العربية وهو سايق، ولما فتحت باب العربية وقف ونزلت من العربية متعصبة.»

وتابعت :«الموضوع انتهى بإني اتصلت بالشرطة وجت لحد عندي، وقال لهم هي اللي عايزة تمشيني في مكان غير اللوكيشن عشان مش عايزة تدفع فلوس زيادة».

المصرى اليوم

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