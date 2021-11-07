أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

حفل نصير شمة كامل العدد في أول أيام مهرجان قصر المنيل للموسيقى

Print
حفل نصير شمة كامل العدد في أول أيام مهرجان قصر المنيل للموسيقى حفل نصير شمة كامل العدد في أول أيام مهرجان قصر المنيل للموسيقى

لاقتراحات اماكن الخروج

شهد قصر الأمير محمد علي بالمنيل مساء الأحد، انطلاق أولى حفلات مهرجان جمعية أصدقاء قصر المنيل للموسيقى، برئاسة البرنس عباس حلمي، والذي أحياه الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة بالحديقة الملكية بالقصر. حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات العامة كان على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية بالقاهرة، والسفير أحمد نايف الديلمي سفير دولة العراق بالقاهرة، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، ورفع المهرجان في أول أيامه لافتة كامل العدد.

وبحسب بيان، تضمن الحفل مجموعة من مُؤلفات «شمة» الموسيقية، بالإضافة إلى عزف عدد من مؤلفات الفنان الكبير، أبرزها: «الأندلس تفتح أبوابها»، «تانجو»، بجانب مقطوعات موسيقية من التراث الموسيقي العربي.

وتشهد الدورة الحالية، والتي تقام حفلاتها بالحديقة التاريخية للقصر، مشاركة متميزة لثلاثة فنانين عالميين هم الموسيقار العراقى الكبير نصير شمه، بمصاحبة فرقته الموسيقية، وسيقام غدا حفل أسطوري للمايسترو العالمى رمزى يسي يعزف خلاله عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ويختتم المهرجان فعاليات دورته الثالثة لهذا العام بحفل راقٍ في ثالث أيامه للسبرانو العالمية فاطمة السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030

تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030