حفل نصير شمة كامل العدد في أول أيام مهرجان قصر المنيل للموسيقى

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شهد قصر الأمير محمد علي بالمنيل مساء الأحد، انطلاق أولى حفلات مهرجان جمعية أصدقاء قصر المنيل للموسيقى، برئاسة البرنس عباس حلمي، والذي أحياه الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة بالحديقة الملكية بالقصر. حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات العامة كان على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير أحمد نايف الديلمي سفير دولة العراق بالقاهرة، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، ورفع المهرجان في أول أيامه لافتة كامل العدد.

وبحسب بيان، تضمن الحفل مجموعة من مُؤلفات «شمة» الموسيقية، بالإضافة إلى عزف عدد من مؤلفات الفنان الكبير، أبرزها: «الأندلس تفتح أبوابها»، «تانجو»، بجانب مقطوعات موسيقية من التراث الموسيقي العربي.

وتشهد الدورة الحالية، والتي تقام حفلاتها بالحديقة التاريخية للقصر، مشاركة متميزة لثلاثة فنانين عالميين هم الموسيقار العراقى الكبير نصير شمه، بمصاحبة فرقته الموسيقية، وسيقام غدا حفل أسطوري للمايسترو العالمى رمزى يسي يعزف خلاله عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ويختتم المهرجان فعاليات دورته الثالثة لهذا العام بحفل راقٍ في ثالث أيامه للسبرانو العالمية فاطمة السعيد.