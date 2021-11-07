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رسميًا.. أول تعليق من منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدي

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رسميًا.. أول تعليق من منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدي رسميًا.. أول تعليق من منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدي

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أعلنت الفنانة منة عرفة انفصالها عن محمود المهدي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت «عرفة» عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مساء الأحد، قائلة: «كل شئ قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة منة عرفة بعد عدة أشهر من إعلان ارتباطهما.

وكتب محمود المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

كان الفنان قد كتب قبل ساعات من إعلان الانفصال رسميا: «يا حمرا يا قرعة» مصحوبة بصورة لبطيخة.

وتعد الفنانة منة عرفة من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الفن كما انها تمتلك تجارب مميزة في مرحلة الطفولة كان أبرزها المشاركة في «راجل وست ستات» رفقة الفنان أشرف عبدالباقي، وفيلم حلم العمر مع الفنان حمادة هلال.

المصرى اليوم

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