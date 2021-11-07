استشاري طب نفسي: تقنية الميتافيرس ستأخذ جزءًا من هوية البشر

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قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي وعلوم الأعصاب المعرفية، إن الهوية الأخلاقية للبشرية شيء كنا ندرسه بشكل قوي في أغلب الجمعيات العالمية مثل الجمعية العالمية للطب النفسي والجمعية الأمريكية للطب النفسي، حيث تمت دراسة الهوية الأخلاقية للبشر بعدما توقفت البشرية في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه كان يتم اكتشاف كم الأخطاء والمشاكل السيئة مع الإغلاق.

وأَضاف «سليمان» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» الأحد، أن «الدراسات كشفت أن الناس اكتشفوا حاجات جديدة ميعرفوهاش بالرغم أنهم في نفس البيت سواء أم وابنها أو أب وأبنه»، موضحًا أن «نتاج هذه الدراسات كان هو الفهم بأن البشرية ستمر بكوفيد مثل أي جائحة مرت بها، ولكن الفيصل هو التأقلم».

وتابع أن العقل البشري لكي ينمو يحتاج 3 مناطق للنمو وهم النمو العقلي وهو نمو وظائف العقل، والنمو الاجتماعي والنمو الأخلاقي، موضحًا أن البشرية لا تنجو إذا فقدت واحدًا منهم، مؤكدًا: «تقنية الميتافيرس تأخذ جزء من هوية البشر».