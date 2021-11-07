استشاري: هذه العوامل تساهم في تحديد العملية المناسبة لخفض الوزن

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الطبيب غير المتمرس قد يقوم بـ «خنق» المعدة خلال إجراء عملية التكميم، مما يؤدي إلى الشعور بالقيئ وعدم القدرة على تناول الطعام، والحصول على فيتامينات للتغلب على مشاكل تساقط الشعر وشحوب الوجه.

وتابع «السبكي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك بعض المشاكل في جراحات السمنة من الممكن علاجها، مثل قص جزء كبير من المعدة، وفي هذه الحالة يتم تحويل التكميم إلى تحويل مسار للتغلب على هذه المشاكل.

وأشار إلى أن هناك العديد من العناصر التي تساهم في اختيار العملية المناسبة لخفض الوزن مثل عمر المريض أو وزنه أو طوله أو مدة الإصابة بالسكر.