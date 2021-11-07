راحة 48 ساعة للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الجونة

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قرر حسام حسن، المجدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، لمدة 48 ساعة، وذلك عقب خوض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يعود الاتحاد للتدريبات الجماعية، الأربعاء المقبل، على ملعب النادي بمنطقة سموحة، استعدادًا لمواجهة الجونة، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة 18 نوفمبر الجاري، على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن زعيم الثغر يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل مع سموحة 4 -4 والفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعرض للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة

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