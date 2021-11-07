اقتصادية قناة السويس: أكثر من 60 شركة مصرية تعمل في ميناء السخنة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم عرض العمل الذي يجري في الموانئ وكيف يتناغم مع المناطق الاقتصادية على الرئيس السيسي اليوم خلال مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات.

وأضاف يحيى زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ميناء السخنة سيكون من أفضل الموانئ على البحر الأحمر، مضيفا أن كافة الشركات العاملة في أعمال الحفر والأرصفة هي شركات مصرية اكتسبت خبرات عالميّة بمشاركتها في قناة السويس الجديدة.

وذكر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أكثر من 60 شركة تعمل في ميناء السخنة، موضحا أنه لا توجد معدة هندسية مصرية غير عاملة، وجميع الشركات تعمل بشكل جيد، كما أن شركات القطاع الخاص شريك أساسي في عملية ميناء السخنة.