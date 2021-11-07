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سياحة مطروح تنظم دورات تدريبية للأثريين في سيوة

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سياحة مطروح تنظم دورات تدريبية للأثريين في سيوة سياحة مطروح تنظم دورات تدريبية للأثريين في سيوة

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نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، الأحد، الموافق السابع من نوفمبر 2021، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب بوزارة السياحة والآثار، وذلك وفقًا لبرامج يتم تنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، في بيان، أن الدورتين التدريبيتين جاءتا بعنوان «إدارة المواقع الأثرية» و«إدارة الجولات والزيارات السياحية»، وذلك بمركز الصناعات الحرفية بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، حيث تم تدريب العاملين بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تلك الدورات تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وإقليم مطروح ككل، مؤكدًا تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من من ارتداء جميع الحضور الكمامات الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لمكان التدريب وتوفير التهوية الطبيعية الجيدة.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، خلال افتتاح الدورة التدريبية كافة أوجه الدعم والمساندة التي يقدمها رئيس الجامعة، من أجل تحقيق التعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار المصرية بهدف خدمة المجتمع المطروحي بوجه عام، وقطاع السياحة والآثار بسيوة بوجه خاص، متقدمة بالشكر لرئيس الجامعة؛ لإتاحة الفرصة للكلية للمشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة المتخصصة.

تناولت الدورة التعريف بالأنشطة التي تنظمها الكلية لخدمة قطاع السياحة والضيافة والآثار، من دورات تدريبية وورش عمل وندوات ولقاءات مع المسئولين عن الصناعة خلال السنوات الماضية، وكذلك بروتوكولات التعاون المشترك مع المنشآت والهيئات والإدارات المعنية بقطاع السياحة.

شملت دورة «إدارة المواقع الأثرية»، كيفية الحفاظ على المصادر التراثية الثقافية وتوظيفها بما يضمن استدامتها من جهة والاستفادة منها اقتصاديًا من جهة أخرى، وذلك عن طريق التخطيط السليم، وكذلك التعرف على طرق الإدارة المختلفة للمواقع الأثرية وكيفية الحفاظ عليها من عوامل التلف، التعرف على بعض المواثيق الدولية الخاصة بحفظ وإدارة التراث الثقافي.

وتناولت دورة «إدارة الجولات والزيارات السياحية» شرح الخلفية التاريخية عن تطور مهنة الدليل السياحي، السمات والخصائص الواجب توافرها في الدليل السياحي، كيفية إدارة الجولات السياحية، كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي يتعرض لها المرشد السياحي.

المصرى اليوم

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