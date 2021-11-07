أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عضو بـ«الشيوخ»: «التخطيط العام» استحقاق دستوري يتسق مع واقع الدولة

Print
عضو بـ«الشيوخ»: «التخطيط العام» استحقاق دستوري يتسق مع واقع الدولة عضو بـ«الشيوخ»: «التخطيط العام» استحقاق دستوري يتسق مع واقع الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي بدء مجلس الشيوخ مناقشته اليوم، ويستكمله غداً الأثنين، يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وجاء متسقا بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة،.

وأضاف النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مشروع القانون يساعد في التحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة- ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال