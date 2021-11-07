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تكثيف تدريب موهوبي «ابدأ حلمك» بورشة كفر الشيخ

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تكثيف تدريب موهوبي «ابدأ حلمك» بورشة كفر الشيخ تكثيف تدريب موهوبي «ابدأ حلمك» بورشة كفر الشيخ

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توجه المخرج أحمد طه، المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك، الذي يتولى إدارته التنفيذية الفنان أحمد الشافعي، إلى المركز الثقافي بكفر الشيخ لمتابعة التدريبات المكثفة للمتدربين بالورش.

وأوضح طه في بيان، الأحد، أن الهيئة تراعي التنوع الثقافي والبيئي المميز لأبناء وموهوبي كفر الشيخ من المتدربين، وأن الهدف من هذه الورش هو اكتشاف مواهبهم في مختلف مجالات المشروع والعمل على تنميتها وصقلها بما يخدم ويحقق هدفه الأساسى، مبديا رضاه عن المستوى الذي وصل إليه المتدربين بالورش.

وتعد كفر الشيخ إحدى محافظات المرحلة الثانية والتي استمر التدريب فيها على مدار الأربعة شهور الماضية بصحبة مجموعة من الفنانين المتخصصين وهم د. علاء قوقه مدرب التمثيل، د. عبدالناصر الجميل مدرب السينوغرافيا، د. صلاح مصطفى مدرب الموسيقى، والفنان محمد ميزو مدرب الاستعراضات والآداء الحركي، د. رنا عبدالقوي مدرب ورشة الدراما.

يذكر أن مشروع «ابدأ حلمك» أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب الفنانين على فنون المسرح بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، وتم تخريج دفعات المرحلة الأولى من المشروع بمحافظات أسيوط والشرقية والفيوم، واعتماد الخريجين كفرق مسرحية نوعية، كما شرعت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي «بورسعيد، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان»، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر.

المصرى اليوم

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