شعبة المستوردين عن أزمة اللحوم البرازيلية: لدينا البدائل

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قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تعتمد على مصدرين للحصول على اللحوم المستوردة، هما الهند والبرازيل، متابعًا: «الآن الصين تفرض سيطرتها على منتجات اللحوم البرازيلي».

وأكد “أحمد شيحة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أزمة اللحوم البرازيلية مؤقتة، وسيطرة الصين لن تستمر إلى الأبد، مشددًا على أن مصر تمتلك بدائل أخرى لاستيراد اللحوم.

وأوضح أننا نعتمد الآن على الهند في استيراد اللحوم، متابعًا الدولة تسعى إلى استيراد اللحوم الحية سواء من إفريقيا أو الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة باستيراد اللحوم والمواد الغذائية أصبحت الأكثر تعسفًا.