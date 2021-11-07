«تسمع القرآن وتبتسم».. زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يكشف حالتها الصحية

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كشف الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر الدولى في علم التربية والاتزان، وزوج ابنة الفنانة سهير البابلى، الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، مؤكدًا أن حالتها الآن مستقرة.

وقال «طعيمة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، الأحد، أن «الفنانة سهير البابلي تعبت فجأة بسبب تدهور السكر، وتم نقلها للمستشفى وكانت في حالة حرجة»، متابعا: «الجميل إن لما تعبت كانت متوضية وكانت تقرأ القرآن الكريم».

ونفى ما تردد حول إجراء عملية قلب مفتوح للفنانة سهير البالي، مؤكدا أنه ينبغي أن نتحرى الدقة في نشر الأخبار.

وتابع: «الفنانة سهير البابلي الآن حالتها بدأت تكون مستقرة، وعندما تسمع القرآن ومديح النبي تفتح عينها وتبتسم، ووشها بينور، وخدودها أحمرت، والحالة بدأت في الاستقرار»، حسب وصفه.