أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«تسمع القرآن وتبتسم».. زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يكشف حالتها الصحية

Print
«تسمع القرآن وتبتسم».. زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يكشف حالتها الصحية «تسمع القرآن وتبتسم».. زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يكشف حالتها الصحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر الدولى في علم التربية والاتزان، وزوج ابنة الفنانة سهير البابلى، الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، مؤكدًا أن حالتها الآن مستقرة.

وقال «طعيمة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، الأحد، أن «الفنانة سهير البابلي تعبت فجأة بسبب تدهور السكر، وتم نقلها للمستشفى وكانت في حالة حرجة»، متابعا: «الجميل إن لما تعبت كانت متوضية وكانت تقرأ القرآن الكريم».

ونفى ما تردد حول إجراء عملية قلب مفتوح للفنانة سهير البالي، مؤكدا أنه ينبغي أن نتحرى الدقة في نشر الأخبار.

وتابع: «الفنانة سهير البابلي الآن حالتها بدأت تكون مستقرة، وعندما تسمع القرآن ومديح النبي تفتح عينها وتبتسم، ووشها بينور، وخدودها أحمرت، والحالة بدأت في الاستقرار»، حسب وصفه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987