الطريق إلى القمة.. 7 أعوام من البناء والتقدم

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تحتفي المملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة لـ«البيعة»، وهي ذكرى تولي ملك السعودية مقاليد الحكم، وبيعته قائدا للبلاد. يتذكر المواطنون في هذا اليوم جوانب التطور الهائل والازدهار والرخاء الذي عمّ البلاد في كل مناحي الحياة، والخطوات الكبيرة التي تقدمت بها المملكة، لتصبح في ريادة الدول عالميا، خصوصا في خضم الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذا العام على جميع المستويات. وعلى الرغم مما يمر به العالم بسبب جائحة «كورونا»، فإن السعودية تقف شامخة ضمن الدول القيادية، لتقدم دورها في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة، وتلك الكلمات التي أكدها الملك سلمان في أثناء كلمته في قمة العشرين، التي اختتمت قبل أيام في إيطاليا. 7 سنوات من التقدم على جميع الأصعدة تصنع السعودية الجديدة، يقودها ربان البناء خادم الحرمين الشريفين وعضيده ولي العهد، لجعل السعودية في ريادة العالم، من خلال رؤية طموحة، بدأت تتشكل معالمها شيئا فشيئا عبر مشاريعها العملاقة، وخططها الجريئة للتغيير، والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

خدمة ضيوف الرحمن

- مدة الحصول على التأشيرة الإلكترونية

في السابق: 14 يوما

اليوم: 5 دقائق

- تمديد فترة العمرة

2018: 7.42 ملايين معتمر

2020: 8.2 ملايين معتمر

- إطلاق قطار الحرمين في 2018

- إطلاق تطبيق «اعتمرنا» في سبتمبر 2020

- مبادرة طريق مكة: إنهاء إجراءات الحاج خلال 15 دقيقة وقبل وصوله للمملكة

- التأمين الصحي الشامل لضيوف الرحمن

الصحة

- إطلاق 10 تجمعات صحية تخدم 12.95 مليون نسمة

- %50 خفض إحالة المرضى إلى خارج نطاق مناطقهم

- الاستشارات الصحية:

2017: %50

2020: %84

- %65 نسبة الذين يُعالجون حاليا في المملكة، وذلك بارتفاع عن الفترة الماضية

- 800 ألف متبرع بالدم بارتفاع كبير بعد إطلاق برنامج «وتين»

- تطبيق «موعد»:

2018: 14.3 مليون موعد

2020: 67 مليون موعد

- قياس ثقافة سلامة المرضى بالمستشفيات:

2018: %30

2020: %60

- إطلاق تطبيق «صحتي»: 1.2 مليون مســتفيد

- تطبيق «تباعد»: 3 ملايين مستخدم

- مراكز «تأكد»: 5.7 ملايين مستفيد بنهاية 2020

- الملاريا: عدم تسجيل أي إصابة منذ 2019

- تلقى الرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات الرئيسية:

2016: %36

2020: %87

- 2019: حصلت المملكة على جائزة الأمم المتحدة لدورها الفاعل في مكافحة التبغ

الإسكان

- نسب تملك الأسر السعودية للسكن:

2016: %47

2020: %60

- نسب رضا المواطنين:

2016: %32

2020: %80

- نمو عقود التمويل العقاري

2016: 22 ألف عقد

2020: 295 ألف عقد

- تملك المسكن الأول: 834 ألف أسرة مستفيدة بنهاية 2020

- خدمة الأسر المحتاجة: تأمين 46 ألف وحدة في جميع المناطق

- منصة «إيجار»: 1.4 مليون عقد موثق

- تطوير الأراضي البيضاء: صرف 1.4 مليار على مشاريع الإسكان والتوسع بالرسوم في 17 مدينة إضافية

الحفاظ على البيئة

- إنشاء 7 محميات طبيعية ملكية، تبلغ مساحتها 13.7% من مساحة المملكة

- تأسيس 5 مراكز متخصصة في مجالات البيئة

- 28 مليون طن سنويا تم تخفيضها من الانبعاثات الكربونية عبر المبادرات البيئية

- تدشين محميـة «شرعان» وتأسيس صندوق عالمي للنمر العربي

- تأهيل 37 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء

- إنتاج الأســماك:

2016: 20 ألف طن

2020: 100 ألف طن

- 513 محطة لقياس معدلات الأمطار ورصد مستويات المياه الجوفية

- حفر أطول نفق في العالم لنقل المياه المحلاة في الطائف

الثقافة والتراث

- تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية

- إدراج 400 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن

- تأسيس 11 هيئة ثقافية مستقلة في 2020

- 6 مواقع أثرية سعودية في قائمة اليونسكو

- عدد مواقع التراث الوطني

2017: 241 موقعا

2020: 354 موقعا

- عدد مواقع التراث العمراني

2016: 400 موقع

2020: 1000 موقع

- حركة التأليف في السعودية

2016: 6124

2020: 17.570

- بناء وتشغيل مسرح «مرايا» كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم

- 5000 حرفي وحرفية منظمون إلى جمعية الحرفيين السعوديين

رفاهية الإنسان

- 21 مرتبة السعودية عالميا في مؤشر السعادة العالمي

- 2000 فعالية مختلفة حضرها 46 مليون زائر في 2020

- ممارسة الرياضة:

2015: %13

2019: %19

- دور السينما: وصل عددها إلى 33 دار سينما وجرى الترخيص لـ11 شركة بنهاية 2020

- مشاركة 72 لاعبة في أكبر بعثة نسائية بتاريخ المملكة ضمن دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات في الشارقة 2020

- استضافة 9 فعاليات عالمية لسباقات الراليات والدراجات النارية

- 1000 نادي حي في كل المناطق تخدم 1.7 مليون مستفيد

الإنجازات الاقتصادية بعد إعلان «رؤية 2030»

- الإيرادات غير النفطية

2020: 369 مليار ريال

قبل الرؤية: 166 مليار ريال

- نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي

2020: %59

قبل الرؤية: 55%

- قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر

2020: 17.625 مليار ريال

قبل الرؤية: 5.321 مليارات

عدد المصانع

2020: 9984

قبل الرؤية: 7206

نسبة التوطين في الصناعات العسكرية

2020: %8

قبل الرؤية: 2%

تأسيس الشركات وإجراءات استخراج السجل التجاري

2020: 30 دقيقة

قبل الرؤية: 15 يوما بمراجعة 8 جهات حكومية

تغطية شبكات الألياف الضوئية

2020: 3.5 ملايين منزل

قبل الرؤية: 1.2 مليون منزل

مشاركة المرأة في القوى العاملة

2020: %33.2

قبل الرؤية: 19.4%

التعليم

- نسبة الالتحاق برياض الأطفال

2020: %23 مقابل 13% في السابق

- عدد الأبحاث العلمية المنشورة

2020: 33.588 بحثا مقابل 15.056 في السابق

- نجاح تجربة التعليم عن بُعد: إطلاق منصة «مدرستي» بـ148 مليون درس افتراضي

- 143 براءة اختراع: زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة التي منحت لمنسوبي الجامعات في 2020

- إدراج اللغة الصينية في التعليم

المشاريع العملاقة والاستثمار

- مشروع نيوم، ومشروع القدية الترفيهي، ومشروع البحر الأحمر، وشركة «روشن» العقارية

- الأكاديمية الوطنية للطيران: تدريب 450 طيارا و1200 فني سنويا

- ريادة المملكة في مؤشر التنافسية العالمية: المرتبة الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجرئ

- نجاح الطرح الأولي لشركة «أرامكو» السعودية: 4.9 ملايين مكتتب ضخوا 49 مليار ريال

- بوابة الاستثمار البلدي: 23 ألف مستثمر حاليا

- إطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار»، وتنفيذ 5 نسخ منها

- تأسيس 10 كيانات جديدة، لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية

- إقرار نظام التجارة الإلكترونية

- تدشين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بمشاركة 11 جهة حكومية

- ترخيص ممارسة الأعمال خلال أقل من يوم

- 1000 شركة في قطاع الترفيه، تولد 101 ألف وظيفة دائمة وموسمية

- تأسيس شركة المدفوعات السعودية

- إطلاق 27 مبادرة خلال جائحة «كورونا» في القطاع الصناعي

- إدراج السوق السعودية في أهم المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة

- إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الاقتصاد الرقمي

- المركز الـ9 عالميا في مؤشر التقدم الرقمي

- رفع سرعة الإنترنت (مركز المملكة عالميا)

2017: 137

2020: 5

- المركز الأول عالميا في سرعة إنترنت الجيل الخامس

- في 2019: تم تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)

- إنشاء تطبيق «توكلنا» بأكثر من 21 مليون مستخدم حاليا

الطاقة

30 مشروعا ضمن برنامج الطاقة المتجددة:

تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة

تُضيف ما يقرب من 10 جيجاوات من الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة

- شرعت وزارة الطاقة في وضع إطار كامل للبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

- إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول

- اكتشاف 4 حقول زيت وغاز جديدة

- تشغيل مشروع مصفاة جازان

- إطلاق برنامج كفاءة الطاقة

- تأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير

الصناعات العسكرية

- توطين أنظمة قتال السفن الإسبانية «Avante-2200»

- توطين صناعة الزوارق السريعة «HIS-32»

- إنتاج «عربة الدهناء»، وهي عربة مدرعة «4X4»

- بناء قدرات لصناعة أجهزة الراديو المعرفة برمجيا

- بناء قدرات لصناعة الطائرات بدون طيار

- توقيــع أول اتفاقيــة لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»

السياحة والرياضة

- إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية أمام مواطني 49 دولة، في مدة تصل إلى 5 دقائق

- إنشاء الهيئة السعودية للسياحة

- 2021: أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

- حجم الإنفاق السياحي:

2015: 130.5 مليار ريال

2019: 164.6 مليار ريال

- إسهام الرياضة في الناتج المحلي:

سابقا: 2.4 مليار ريال

حاليا: 6.5 مليارات ريال

تطوير الأنظمة الحكومية

- استحداث مراكز العمليات الأمنية الموحدة «911»

- 43 المركز العالمي للمملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية

- 66 نظاما جديدا ضمن التشريعات، لدعم الهياكل المؤسسية

- ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3%

- تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد من المركز الـ57 إلى الـ52

- إطلاق منصة «اعتماد» للخدمات المالية الحكومية

- التوسع في الخدمات المقدمة من منصة «أبشر»

- زيادة نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونســبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%