الطريق إلى القمة.. 7 أعوام من البناء والتقدم

خدمة ضيوف الرحمن
- مدة الحصول على التأشيرة الإلكترونية
في السابق: 14 يوما
اليوم: 5 دقائق
- تمديد فترة العمرة
2018: 7.42 ملايين معتمر
2020: 8.2 ملايين معتمر
- إطلاق قطار الحرمين في 2018
- إطلاق تطبيق «اعتمرنا» في سبتمبر 2020
- مبادرة طريق مكة: إنهاء إجراءات الحاج خلال 15 دقيقة وقبل وصوله للمملكة
- التأمين الصحي الشامل لضيوف الرحمن
الصحة
- إطلاق 10 تجمعات صحية تخدم 12.95 مليون نسمة
- %50 خفض إحالة المرضى إلى خارج نطاق مناطقهم
- الاستشارات الصحية:
2017: %50
2020: %84
- %65 نسبة الذين يُعالجون حاليا في المملكة، وذلك بارتفاع عن الفترة الماضية
- 800 ألف متبرع بالدم بارتفاع كبير بعد إطلاق برنامج «وتين»
- تطبيق «موعد»:
2018: 14.3 مليون موعد
2020: 67 مليون موعد
- قياس ثقافة سلامة المرضى بالمستشفيات:
2018: %30
2020: %60
- إطلاق تطبيق «صحتي»: 1.2 مليون مســتفيد
- تطبيق «تباعد»: 3 ملايين مستخدم
- مراكز «تأكد»: 5.7 ملايين مستفيد بنهاية 2020
- الملاريا: عدم تسجيل أي إصابة منذ 2019
- تلقى الرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات الرئيسية:
2016: %36
2020: %87
- 2019: حصلت المملكة على جائزة الأمم المتحدة لدورها الفاعل في مكافحة التبغ
الإسكان
- نسب تملك الأسر السعودية للسكن:
2016: %47
2020: %60
- نسب رضا المواطنين:
2016: %32
2020: %80
- نمو عقود التمويل العقاري
2016: 22 ألف عقد
2020: 295 ألف عقد
- تملك المسكن الأول: 834 ألف أسرة مستفيدة بنهاية 2020
- خدمة الأسر المحتاجة: تأمين 46 ألف وحدة في جميع المناطق
- منصة «إيجار»: 1.4 مليون عقد موثق
- تطوير الأراضي البيضاء: صرف 1.4 مليار على مشاريع الإسكان والتوسع بالرسوم في 17 مدينة إضافية
الحفاظ على البيئة
- إنشاء 7 محميات طبيعية ملكية، تبلغ مساحتها 13.7% من مساحة المملكة
- تأسيس 5 مراكز متخصصة في مجالات البيئة
- 28 مليون طن سنويا تم تخفيضها من الانبعاثات الكربونية عبر المبادرات البيئية
- تدشين محميـة «شرعان» وتأسيس صندوق عالمي للنمر العربي
- تأهيل 37 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء
- إنتاج الأســماك:
2016: 20 ألف طن
2020: 100 ألف طن
- 513 محطة لقياس معدلات الأمطار ورصد مستويات المياه الجوفية
- حفر أطول نفق في العالم لنقل المياه المحلاة في الطائف
الثقافة والتراث
- تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية
- إدراج 400 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن
- تأسيس 11 هيئة ثقافية مستقلة في 2020
- 6 مواقع أثرية سعودية في قائمة اليونسكو
- عدد مواقع التراث الوطني
2017: 241 موقعا
2020: 354 موقعا
- عدد مواقع التراث العمراني
2016: 400 موقع
2020: 1000 موقع
- حركة التأليف في السعودية
2016: 6124
2020: 17.570
- بناء وتشغيل مسرح «مرايا» كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم
- 5000 حرفي وحرفية منظمون إلى جمعية الحرفيين السعوديين
رفاهية الإنسان
- 21 مرتبة السعودية عالميا في مؤشر السعادة العالمي
- 2000 فعالية مختلفة حضرها 46 مليون زائر في 2020
- ممارسة الرياضة:
2015: %13
2019: %19
- دور السينما: وصل عددها إلى 33 دار سينما وجرى الترخيص لـ11 شركة بنهاية 2020
- مشاركة 72 لاعبة في أكبر بعثة نسائية بتاريخ المملكة ضمن دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات في الشارقة 2020
- استضافة 9 فعاليات عالمية لسباقات الراليات والدراجات النارية
- 1000 نادي حي في كل المناطق تخدم 1.7 مليون مستفيد
الإنجازات الاقتصادية بعد إعلان «رؤية 2030»
- الإيرادات غير النفطية
2020: 369 مليار ريال
قبل الرؤية: 166 مليار ريال
- نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي
2020: %59
قبل الرؤية: 55%
- قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر
2020: 17.625 مليار ريال
قبل الرؤية: 5.321 مليارات
عدد المصانع
2020: 9984
قبل الرؤية: 7206
نسبة التوطين في الصناعات العسكرية
2020: %8
قبل الرؤية: 2%
تأسيس الشركات وإجراءات استخراج السجل التجاري
2020: 30 دقيقة
قبل الرؤية: 15 يوما بمراجعة 8 جهات حكومية
تغطية شبكات الألياف الضوئية
2020: 3.5 ملايين منزل
قبل الرؤية: 1.2 مليون منزل
مشاركة المرأة في القوى العاملة
2020: %33.2
قبل الرؤية: 19.4%
التعليم
- نسبة الالتحاق برياض الأطفال
2020: %23 مقابل 13% في السابق
- عدد الأبحاث العلمية المنشورة
2020: 33.588 بحثا مقابل 15.056 في السابق
- نجاح تجربة التعليم عن بُعد: إطلاق منصة «مدرستي» بـ148 مليون درس افتراضي
- 143 براءة اختراع: زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة التي منحت لمنسوبي الجامعات في 2020
- إدراج اللغة الصينية في التعليم
المشاريع العملاقة والاستثمار
- مشروع نيوم، ومشروع القدية الترفيهي، ومشروع البحر الأحمر، وشركة «روشن» العقارية
- الأكاديمية الوطنية للطيران: تدريب 450 طيارا و1200 فني سنويا
- ريادة المملكة في مؤشر التنافسية العالمية: المرتبة الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجرئ
- نجاح الطرح الأولي لشركة «أرامكو» السعودية: 4.9 ملايين مكتتب ضخوا 49 مليار ريال
- بوابة الاستثمار البلدي: 23 ألف مستثمر حاليا
- إطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار»، وتنفيذ 5 نسخ منها
- تأسيس 10 كيانات جديدة، لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية
- إقرار نظام التجارة الإلكترونية
- تدشين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بمشاركة 11 جهة حكومية
- ترخيص ممارسة الأعمال خلال أقل من يوم
- 1000 شركة في قطاع الترفيه، تولد 101 ألف وظيفة دائمة وموسمية
- تأسيس شركة المدفوعات السعودية
- إطلاق 27 مبادرة خلال جائحة «كورونا» في القطاع الصناعي
- إدراج السوق السعودية في أهم المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة
- إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
الاقتصاد الرقمي
- المركز الـ9 عالميا في مؤشر التقدم الرقمي
- رفع سرعة الإنترنت (مركز المملكة عالميا)
2017: 137
2020: 5
- المركز الأول عالميا في سرعة إنترنت الجيل الخامس
- في 2019: تم تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
- إنشاء تطبيق «توكلنا» بأكثر من 21 مليون مستخدم حاليا
الطاقة
30 مشروعا ضمن برنامج الطاقة المتجددة:
تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة
تُضيف ما يقرب من 10 جيجاوات من الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة
- شرعت وزارة الطاقة في وضع إطار كامل للبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون
- إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول
- اكتشاف 4 حقول زيت وغاز جديدة
- تشغيل مشروع مصفاة جازان
- إطلاق برنامج كفاءة الطاقة
- تأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير
الصناعات العسكرية
- توطين أنظمة قتال السفن الإسبانية «Avante-2200»
- توطين صناعة الزوارق السريعة «HIS-32»
- إنتاج «عربة الدهناء»، وهي عربة مدرعة «4X4»
- بناء قدرات لصناعة أجهزة الراديو المعرفة برمجيا
- بناء قدرات لصناعة الطائرات بدون طيار
- توقيــع أول اتفاقيــة لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»
السياحة والرياضة
- إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية أمام مواطني 49 دولة، في مدة تصل إلى 5 دقائق
- إنشاء الهيئة السعودية للسياحة
- 2021: أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض
- حجم الإنفاق السياحي:
2015: 130.5 مليار ريال
2019: 164.6 مليار ريال
- إسهام الرياضة في الناتج المحلي:
سابقا: 2.4 مليار ريال
حاليا: 6.5 مليارات ريال
تطوير الأنظمة الحكومية
- استحداث مراكز العمليات الأمنية الموحدة «911»
- 43 المركز العالمي للمملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية
- 66 نظاما جديدا ضمن التشريعات، لدعم الهياكل المؤسسية
- ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3%
- تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد من المركز الـ57 إلى الـ52
- إطلاق منصة «اعتماد» للخدمات المالية الحكومية
- التوسع في الخدمات المقدمة من منصة «أبشر»
- زيادة نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونســبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%