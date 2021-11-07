انقطاع للكهرباء وتساقط للصخور وإغلاق لطرق بالباحة

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هطلت، أمس، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تجمع الضباب على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية.

رياح نشطة

وشهدت منطقة الباحة أمطارًا غزيرة خاصة على محافظة العقيق، وشملت مراكز وقرى المحافظة، وأدت السيول إلى انقطاع للكهرباء وتساقط الصخور على بعض الطرق، فيما تسببت السيول في غلق جزئي لطريق العقيق القرى الجديد بسبب اجتياح المياه التي أعاقت الحركة المرورية، إضافة إلى تساقط كبير للصخور بسبب قرب الجبال من الطريق وعدم وجود مصدات، فيما توقع الراصد الجوي علي مشهور استمرارية الأمطار على المناطق الجنوبية وشرق مكة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية وجنوب الشرقية.

عجاج الجن

وقدرت المتخصصة في المناخ وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل في الأحساء أفنان الملحم، ارتفاع الإعصار القمعي «العافور»، الذي شهدته الأحساء الأحد قبل الماضي في منطقة غير مأهولة قريبة من بلدة الطرف في الأحساء، يصل إلى 1000 متر، وقطر دائرته تراوحت ما بين أقل من متر إلى 20 مترًا. وأشارت إلى أن الإعصار، يطلق عليه العامة «عجاج الجن»، أو عافور، وغيرها من الأسماء المتداولة، وهي رياح تدور حول نفسها عكس عقارب الساعة بسبب حالة عدم استقرار، نتجت من ارتفاع لحرارة سطح الأرض بشكل سريع ومتزايد، نتج عنه تكوّن طبقة من الهواء الحار الذي بدوره «يتعارك» مع الهواء الأبرد منه نسبيًا، والأعلى منه ومن ثم تبدأ حالة الدوران لاختلاف خصائص الكتلتين وتثار الأتربة حوله.