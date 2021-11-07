عمرو عبدالجليل ينتهي من تصوير فيلم «زومبي».. الليثي والبحراوي يغنيان ضمن أحداثه

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انتهى الفنان عمرو عبدالجليل من تصوير مشاهده في فيلم «زومبي» أمام كاميرات المخرج عمر صلاح، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، بطولة النجم علي ربيع، حمدي المرغني، كريم عفيفي ،هاجر احمد ،محمد محمود ،ويزو.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، ويجسد خلاله عمرو عبدالجليل شخصية جديدة ومختلفة، في إطار كوميدي ساخر، هو كاركتر المعلم دهشوري ضمن أحداث الفيلم.

من جانبهما انتهى المطربان الشعبيان محمود الليثي ورضا البحراوي من تسجيل الأغنية الرئيسية للفيلم في مفاجأة لكل جمهورهم وتم تصويرها قبل أيام على طريقة الفيديو كليب لطرحها ضمن الحملات الدعائية للعمل بمجرد الانتهاء من عمليات المونتاج.