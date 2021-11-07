الزراعة ترد على شائعات نقص بعض المنتجات في الأسواق

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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة نقص بعض أنواع المنتجات الزراعية الأساسية خلال الفترة الحالية في الأسواق المصرية.

ونفى محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، الأمر، قائلا: «لا يوجد أي نقص لسلع منتجات زراعية أو حيوانية في جميع أنحاء الجمهورية».

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لم نشهد أي نقص في السلع خلال العامين الماضيين في جائحة كورونا، وكانت متواجدة بوفرة، مشيرا إلى أنه يتمت تلبية احتياجات المواطنين وهو يزيد عن 5 ملايين طن سنويًا ويتم تصدير كمية كبيرة.

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من كل الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن والأسماك، ولدينا وفرة بكل المعروض، حتى إذا مرت أزمات في العالم تتخذ الدولة دورا في توفير المنتج، ونطمئن المواطنين أن المنتجات الزراعية متواجدة بوفرة.