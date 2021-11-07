أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الزراعة ترد على شائعات نقص بعض المنتجات في الأسواق

Print
الزراعة ترد على شائعات نقص بعض المنتجات في الأسواق الزراعة ترد على شائعات نقص بعض المنتجات في الأسواق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة نقص بعض أنواع المنتجات الزراعية الأساسية خلال الفترة الحالية في الأسواق المصرية.

ونفى محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، الأمر، قائلا: «لا يوجد أي نقص لسلع منتجات زراعية أو حيوانية في جميع أنحاء الجمهورية».

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لم نشهد أي نقص في السلع خلال العامين الماضيين في جائحة كورونا، وكانت متواجدة بوفرة، مشيرا إلى أنه يتمت تلبية احتياجات المواطنين وهو يزيد عن 5 ملايين طن سنويًا ويتم تصدير كمية كبيرة.

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن لديها اكتفاء ذاتي من كل الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن والأسماك، ولدينا وفرة بكل المعروض، حتى إذا مرت أزمات في العالم تتخذ الدولة دورا في توفير المنتج، ونطمئن المواطنين أن المنتجات الزراعية متواجدة بوفرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال