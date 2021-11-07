لطفي لبيب: «كلمة اعتزال تقيلة على أي فنان.. بس صحتي مبقتش زي الأول»

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علق الفنان لطفي لبيب، على شائعة اعتزاله الفن قائلا: «كلمة اعتزل مفيش ممثل بيعتزل في الدنيا ولكن هناك إمكانيات صحية».

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»،: «أنا كويس وبخير وكنت بشتغل 20 ساعة في اليوم وبعدين دلوقتي مبقدرش أشتغل»، مضيفًا: «كلمة اعتزال تقيلة على أي فنان.. بس صحتي مبقتش زي الاول.. يراعو اني مقدرش اشتغل لساعات طويلة».

وأكد: «كلمة هعتزل دي مخرجتش مني»، متابعا: «بشتغل على قدر طاقتي، والمخرج اللي بيقدر كدا بوافق على التمثيل».

وأوضح: «الاستاذ كمال الشناوي عمل مسلسل وهو على كرسي متحرك»، مردفا: «بشتغل لو جالي شغل، أنا بحب التمثيل جدا إلى جانب أني بحب جمهوري وبعشقه وصعب أني أنسحب بهذا الشكل».