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«العالم الإسلامي» تدين محاولة اغتيال الكاظمي: الإرهاب مصيره الخذلان والفشل

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«العالم الإسلامي» تدين محاولة اغتيال الكاظمي: الإرهاب مصيره الخذلان والفشل «العالم الإسلامي» تدين محاولة اغتيال الكاظمي: الإرهاب مصيره الخذلان والفشل

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أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات العمل الإرهابي الفاشل الذي استهدف مقرّ إقامة دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي.

وقال الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسىي في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة: «إن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار العراق، وضرب أمنه، وإرهاب شعبه مصيرها»بحمد الله«الفشل والخذلان، وسيواصل العراق الكبير والقوي بعون الله دحرها والمضي في مسيرة تقدمه وازدهاره وتعزيز لُحمته الوطنية.

وأعرب العيسي باسم مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية عن الوقوف التام مع جمهورية العراق حكومة وشعباً، في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعيًا الله تعالى أن يحفظ العراق العزيز من كل سوء، ويديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.

المصرى اليوم

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