لجنة الانضباط والأخلاق تُغرِّم الشباب 105 آلاف ولاعب النصر 10 آلاف.. تعرَّف على السبب

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الغرامات شملت الاتحاد والفيصلي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تغريم نادي الشباب 105 آلاف ريال؛ وذلك لقيام جمهوره برمي علبة مياه واحدة، أصابت أمين بخاري حارس النصر، خلال اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد الجمعة.

كما حذرت اللجنة نادي الشباب من تكرار المخالفة، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد العقوبة حال إعادة ارتكابها وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق.

وشملت القرارات الانضباطية الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر، وزيد البواردي حارس الشباب؛ لدخولهما إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقَيْهما قبل بداية المباراة وبين الشوطين وهما غير مسجلَين ضمن قائمة المصرح لهم بالدخول؛ إذ تم تغريم كل منهما 20 ألف ريال.



وغرمت الفيصلي والشباب 10 آلاف ريال لكل منهما؛ لتأخر نزول لاعبي فريقَيْهما إلى أرضية الملعب؛ ما أدى إلى تأخُّر بداية الشوط الثاني، وذلك خلال مواجهتهما أمام أبها والنصر.

وطالت العقوبات الانضباطية زياد الصحفي لاعب الاتحاد، وساندرو مانويل لاعب التعاون؛ لحصول كل منهما على بطاقة حمراء مباشرة، وقيامهما باللعب العنيف تجاه لاعبي الفريق المنافس، في مباراتَي فريقَيْهما أمام الفتح والتعاون، وغُرِّما 10 آلاف لكل لاعب.