صورني عريانة.. سيدة فيصل تروي مأساتها مع طليقها (تفاصيل صادمة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية نهال طايل مأساة «سيدة من فيصل»، طلقها زوجها ورفض عودة أولادها لها، معقبة:«معايا 4 أولاد، هربت من جحيمه ومعاي أصغر اتنين فيهم».

وقالت السيدة، إنها بعد الهروب بأطفالها والحصول على الطلاق منه، بدأ يطاردها ويرسل لها بلطجية معقبة: «مرة بعتلي بلطجية وخطفوا ولادي تحت تهديد السلاح الأبيض وصورني عريانة في أوضة نومي كمان».

6 أحكام قضائية

وأضافت السيدة أنها رفعت العديد من القضايا على طليقها مؤكدة أنه صادر ضده 6 أحكام قضائية ويتهرب منها، وأوضحت السيدة أنها تعاني لرؤية ابنتها وابنها الصغيرين لدرجة أنها تختبئ في حمام مدرستهما لتراهما.

وتابعت السيدة، أنها في إحدى المرات تنكرت ورأت أبنتها، التي أكدت لها أن والدها يتعدى عليها بالضرب، ويعطيها دواء لهرمونات الأنوثة وبيشممها هيروين.