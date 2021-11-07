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«بسبب خلافات بينهما».. سائق «توك توك» يذبح زوجته ويُسلّم نفسه للشرطة بالدقهلية

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«بسبب خلافات بينهما».. سائق «توك توك» يذبح زوجته ويُسلّم نفسه للشرطة بالدقهلية «بسبب خلافات بينهما».. سائق «توك توك» يذبح زوجته ويُسلّم نفسه للشرطة بالدقهلية

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أنهى سائق توك توك، في الدقهلية اليوم، حياة زوجته بعدما ذبحها بسكين عقب نشوب مشادة كلامية بينهما ثم توجه لمركز الشرطة وسلم نفسه وسلاحة الجريمة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد مهدى محمد، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول «افتخار سامح السيد» 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بحى الطيارة بندر السنبلاوين جثة هامدة، نتيجة إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة ووصلت المستشفى متوفاة.

انتقل الرائد نصر الدين عطية نجم، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء حمدى المغازى، ومحمود محرم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المتوفية وبها آثار ذبح ممتد بالرقبة.

وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها «محمد إبراهيم عبدالحميد»، 30 سنة، سائق توك توك بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات زوجية بينهما.

وفوجئ ضباط المباحث بوجود الزوج بمركز الشرطة ليسلم نفسه، وأرشد عن سلاح الجريمة سكينة المطبخ، مؤكدًا وجود خلافات زوجية بينهما، بعدما نشبت بينهما مشادة تطورت إلى إمساكه بسكين وذبحها من الرقبة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ووضعت الجثة تحت تصرفات النيابة وإخطار النيابة بالواقعة.

المصرى اليوم

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