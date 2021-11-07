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مستشار الرئيس يحذر: نشهد زيادة في أعداد إصابات ووفيات كورونا

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مستشار الرئيس يحذر: نشهد زيادة في أعداد إصابات ووفيات كورونا مستشار الرئيس يحذر: نشهد زيادة في أعداد إصابات ووفيات كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الجهات المعنية تراقب الموقف الوبائي لفيروس كورونا وعدد الحالات وتتابعها أولًا بأول، مشيرًا إلى أن مازالت في موجة تصاعدية لـ«كوفيد- 19».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مصر تشهد زيادة في عدد إصابات كورونا والوفيات والحالات التي تحتاج دخول المستشفيات، مؤكدًا أننا مازلنا في قلب الموجة الرابعة.

وأشار إلى تحديد موعد المرور من ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بمجرد الوصول إلى قمة الموجة، ثم استقرار الحالات لعدة أيام متتالية وبداية الانخفاض مرة أخرى، قائلًا إن الموجة الرابعة ليست بحدة الموجات الأخرى.

ولفت مستشار الرئيس للصحة، إلى أن انخفاض حدة الموجة الرابعة يرجع إلى الوعي الكبير بأعراض المرض، والقدرة الكبيرة للتعامل العلمي مع الحالات، موضحًا أن حملة التطعيمات الكبيرة تحد من مظاهر تلك الموجة.

المصرى اليوم

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