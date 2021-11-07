محافظ مطروح يكرم خريجي المنح من تخصصات طب أسنان وصيدلة

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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، خريجي جامعة حورس من أبناء مطروح دفعة 2021 في تخصصي الصيدلة وطب الأسنان، واللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية بالمحافظة.

وبحسب بيان، أكد اللواء أشرف ابراهيم، السكرتير العام، اهتمام ورعاية محافظ مطروح بأبنائه الطلاب لتوفير مزيد من المنح لهم والتواصل الدائم مع رؤساء الجامعات، مع الحرص على متابعة أعمال اللجنة وتأكيد الالتزام بالشفافية بكافة الضوابط طوال عملها.

من جانبهم وجّه خريجو جامعة حورس من أبناء مطرح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على رعايته واهتمامه بهم والحرص على تكريمهم.