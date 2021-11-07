أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يكرم خريجي المنح من تخصصات طب أسنان وصيدلة

Print
محافظ مطروح يكرم خريجي المنح من تخصصات طب أسنان وصيدلة محافظ مطروح يكرم خريجي المنح من تخصصات طب أسنان وصيدلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، خريجي جامعة حورس من أبناء مطروح دفعة 2021 في تخصصي الصيدلة وطب الأسنان، واللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية بالمحافظة.

وبحسب بيان، أكد اللواء أشرف ابراهيم، السكرتير العام، اهتمام ورعاية محافظ مطروح بأبنائه الطلاب لتوفير مزيد من المنح لهم والتواصل الدائم مع رؤساء الجامعات، مع الحرص على متابعة أعمال اللجنة وتأكيد الالتزام بالشفافية بكافة الضوابط طوال عملها.

من جانبهم وجّه خريجو جامعة حورس من أبناء مطرح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على رعايته واهتمامه بهم والحرص على تكريمهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)

الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)