إطلاق حملة لصيانة أعمدة الإنارة بكفرالشيخ

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نظمت الوحدات المحلية بمدن محافظة كفر الشيخ، حملة لصيانة لأعمدة الإنارة استمرت أسبوعا، لرفع كفاءة الكهرباء بقرى المراكز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، بالتعاون مع مديرية الكهرباء، استعداداً لفصل الشتاء، وحرصا على سلامة المواطنين، لعدم تعرضهم للصعق الكهربائي.

وتمكنت الحملة من إزالة 6694 مفتاح عشوائي، وتغيير 22784 عازل متهالك، وشد 1921 م اسلاك متدلية، وتركيب 10462 م سلك للفرد الخامس، وصيانة 7331كشاف إنارة، وغلق 253 فتحة بالأعمدة، بالإضافة إلى قص فروع الأشجار حول الأسلاك.