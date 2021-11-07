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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم «بانجو» وأسلحة بأسوان

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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم «بانجو» وأسلحة بأسوان ضبط 5 عاطلين بحوزتهم «بانجو» وأسلحة بأسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الأحد، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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