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حسين زين يُشيد بفريق عمل نقل مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة

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حسين زين يُشيد بفريق عمل نقل مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة حسين زين يُشيد بفريق عمل نقل مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة

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وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحية والتقدير لفريق عمل نقل مباراة القمة بين والأهلي ببطولة الدوري العام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشاد «زين» في تصريحات صحفية، الأحد، بـ«المهنية والاحترافية في النقل التليفزيوني حتى خرجت بهذا الشكل الرائع الذي نال استحسان وإعجاب المشاهدين حيث تم استخدام العديد من التقنيات الحديثة في النقل التليفزيوني خاصة تقنية الـ 4K والتى تم تدريب فرق العمل عليها بشكل جيد لتنفيذ نقل عالمي يليق والإعلام المصري، وامتاع جماهير الكره المصرية».

وأشار إلى أنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة للمخرجين والمصورين لتدريبهم على تلك التقنيات الحديثة في النقل التليفزيوني، مشيدًا بـ«الحيادية التامة في نقل مباراة قطبي الكرة المصرية».

كما أشاد «زين» بـ«نجاح انطلاق البث الأرضي بتقنية MPEG4 الذي يعتبر نجاح جديد يضاف لرصيد أبناء الوطنية للإعلام الذين بذلوا كل جهد ليقدموا للمشاهدين صورة أفضل جودة تحقق مشاهده جيدة»، موجهًا التهنئة لجميع القائمين والمشاركين في نجاح انطلاق البث«.

المصرى اليوم

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