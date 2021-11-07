ميلان ضد إنتر .. تشكيل هجومي من الفريقين

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم بعد قليل، إلى المواجهة النارية التي تجمع بين فريقي ميلان وإنتر على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثانية عشرفي الدوري الإيطالي الكالتشيو.

يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة متساويا مع نابولي الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويدخل ميلان هذ اللقاء ولم يتعرض هذا الموسم لأي خسارة في مبارايات الدوري الإيطالي هذا العام، وحصل على العلامة الكاملة في المبارايات التي خاضها على ملعبه، وفي المقابل لعب إنتر 6 مباريات خارج أرضه حتى الآن، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

وأعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان التشيكل الذي سيخوض به اللقاء كالأتي :

حراسة المرمى: سبريان تتاروشانو

خط الدفاع: دافيد كالابريا- فيكايو توموري- سيمون كايير- بالو توريه.

خط الوسط: ساندرو تونالي – براهيم دياز – فرانك كيسي.

خط الهجوم: رادي كرونيتش- زلاتان إبراهيموفيتش- رافائيل لياو.

كما أعلن سيموني انزاجي المدير الفني للأنتر تشكيله لخوض اللقاء كالأتي :

حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستوني- شكرينيار- دي فريج.

خط الوسط: دارميان- باريلا – بروزوفيتش- أغلو-بيريشيتش.

خط الهجوم: إدين دجيكو- لاوتارو مارتينيز.