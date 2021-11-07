حيلة غير مسبوقة على طائرة "العربية للطيران".. هروب 20 راكباً لإسبانيا

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عطلت 16 رحلة أخرى وغيرت مسار 13 طائرة

كشف الحرس المدني الإسباني عن حادثة طائرة مطار مايوركا، والتي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا، حيث سمح لها بالهبوط اضطرارياً في "بالما دي مايوركا" إثر إبلاغ قائد الطائرة عن شعور أحد ركابها بإعياء، موضحاً أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة انتهز حوالي 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار قبل أن تعتقل السلطات اثنين منهم.

ويعتقد المحققون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطرارياً بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني وفق الوكالة الفرنسية.

وأكد المحققون أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة، فاعتقلته الشرطة بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب، بالإضافة إلى أن شخصاً آخر رافق الراكب الذي ادعى المرض إلى المستشفى لاذ بدوره بالفرار.

واستطاعت السلطات الإسبانية اعتقال خمسة من الركاب الذين فروا بالإضافة للشخص مدعي المرض.

وكشف موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، عن أن "الطائرة التي هبطت اضطرارياً في بالما دي مايوركا هي من طراز إيرباص "إيه 320" وتابعة لشركة العربية للطيران، وكانت في رحلة بين الدار البيضاء وإسطنبول".

يذكر أنه جرى تغيير مسار 13 طائرة كانت متجهة لبالما إلى مطارات أخرى نتيجة لهذا الحادث، كما عانت 16 رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، بينما أعيد فتح المطار بعد نحو أربع ساعات من إغلاقه.