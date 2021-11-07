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التنمية المحلية تتابع استعدادات البحيرة للسيول (صور)

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التنمية المحلية تتابع استعدادات البحيرة للسيول (صور) التنمية المحلية تتابع استعدادات البحيرة للسيول (صور)

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رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الأحد، استعدادات محافظة البحيرة بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، لموسم الشتاء، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار درجة الإستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات بالمحافظات لإستقبال موسم الشتاء والأمطار، وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظات للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء .

وقالت الوزراة في بيان، الأحد، إنه تم متابعة مدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعی ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك.

كما تم متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات.

متابعة استعدادات البحيرة لموسم الشتاء
متابعة استعدادات البحيرة لموسم الشتاء
متابعة استعدادات البحيرة لموسم الشتاء
متابعة استعدادات البحيرة لموسم الشتاء
متابعة استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

المصرى اليوم

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