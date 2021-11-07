أخبار عاجلة

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المشوار طويل».. خبير يوضح تفاصيل تقنية «الميتافيرس»

Print
«المشوار طويل».. خبير يوضح تفاصيل تقنية «الميتافيرس» «المشوار طويل».. خبير يوضح تفاصيل تقنية «الميتافيرس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تقنية الميتافيرس هو اسم صعب جدًا لشيء سهل جدًا، مضيفًا: «في الأساس كنا نتواصل عبر استخدام جوابات ووصلنا للهواتف وكانت النقلة بالحديث بالتليفون اللاسلكي، وبعد ذلك قررنا إدخال ميزة الصورة الحية، ووصلنا حاليًا إلى طريقة اتصال بين الناس وبعضهم تعتمد على نقل الصوت والصورة ولكنها تنقل الصورة التي يختارها كل شخص وكل شخص يكون في البيئة الخاصة به».

وأوضح «اسكندر» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» الأحد، أن «النقلة القادمة في مجال الاتصال تتمثل في المشاركة في نفس البيئة التي يتم التواصل منها»، متابعًا: «هذا الأمر يستدعي لوجود تكوين للمكان يشترك فيه المتواصلين ببعضهم البعض». وأردف: «اللي بيحصل أننا مبننقلش الصورة بتاعتنا أحنا بننقل مجسم عننا ويكون مجسم يحاكي الشخص الموجود»، مؤكدًا: «بنبقى شايفين بعض عن طريق مجسمات، والميتا فيرس هو نقلنا لمكان موحد بمجسمات ترمز لنا، وقد يكون المجسم معقد جدًا وقد يكون بسيط جدًا».

وأشار، خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن المجسم قد يكون معقد وهو الذي يتطلب لمحاكاة بأدق التفاصيل للشخص وقد يكون مجسم أبسط عن طريق الأفاتار الذي نراه، ولكنه في النهاية مجسم يتحكم فيه الشخص الذي يقوم بالتواصل، مؤكدًا: «بنشوف بعض عن طريق نضارات الواقع الافتراضي وتكون طريقة اتصال أقرب عن الواقع الحقيقي من استخدام الكاميرات ولكنه مشوار طويل لن نراه قريبًا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)

الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)