وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ14 من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية

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تحت عنوان «تنمية الإنسان المصري»، افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الأحد، فعاليات الدورة 14 من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بالتعاون مع عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بمركز سينما الحضارة وبحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالتراث.

أكدت عبدالدايم أن المهرجان يمثل علامة مضيئة في مضمار مساعى الدولة لصون الهوية، مؤكدة انه أضحى مساراً فاعلاً للمتخصصين ومحفزاً لهم لمواصلة العطاء بما يتلاءم ومتطلبات العصر، واوضحت انه بات اداة للارتقاء بمنظومة الحرف التراثية والتقليدية، مشيرة إلى دوره الايجابى في دعم أصحاب الحرف التراثية وفتح منافذ جديدة لعرض منتجاتهم، كما أشادت بالمستوى الإبداعي المتميز للمعروضات والتي عبرت عن الطابع التراثى المصرى .

كما تسلمت وزيرة الثقافة درعا تذكاريا من الادارة المركزية لمراكز الانتاج الفني بقطاع الفنون التشكيلية تقديرا لمساندتها مختلف مجالات الابداع.

من جانبه وجه الدكتور خالد سرور الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على دعمها ورعايتها لكل الفعاليات المستهدفة الحفاظ على الهوية التراثية، بما يكفل تعميق الوعي بقيمتها لدى الأجيال المتعاقبة وبما يحقق المزيد من الولاء والانتماء للوطن، مضيفاً أن المهرجان يُجسد أهمية الحفاظ وصون التراث من الحرف التقليدية والسعي لتطويرها بما يتوائم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية.

كان حفل الافتتاح قد تضمن عروضاً لفرقة التنورة وفرقة النيل تستمر طوال فترة الفعاليات حتى 11 نوفمبر إلى جانب عرضاً للأزياء من إخراج محمد نصار شمل (٢٥) تصميما من إنتاج مركز الفن والحياة عبر عن الفلكلور في محافظات مصر المختلفة، ومعرضاً للعديد من المنتجات الحرفية واليدوية إنتاج الإدارة العامة للبحوث التراثية- الإدارة العامة للحرف التقليدية «مركز الفن والحياة- دار النسجيات المرسمة- الهيئة العامة لقصور الثقافة -صندوق التنمية الثقافية، وعدد من الجمعيات الأهلية إلى جانب عروض حية لاساليب ابداع منتجات يدوية تستمر خلال فتره المهرجان من خلال ورش متنوعة، هذا إلى جانب تواجداً ثريا لمنتجات مبدعين من دوى القدرات الخاصة من خلال معرضا مصورا لورش عمل شاركوا في فعالياتها وندوات ثقافية.