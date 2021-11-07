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الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة

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الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة

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قال محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حول المعدلات خلال فترات النهار، أما خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة ستكون هناك نسمات من البرودة.

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد،: «اللي بيرجع البيت متأخر أو بيخرج من المنزل مبكر يخلي باله من انخفاض درجة الحرارة، والشبورة المائية الكثيفة بالقرب من الطرق الزراعية، أو من الطرق القريبة من المصطلحات المائية».

ولفت إلى أن الشبورة على الوجه البحري وكل الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية، لافتَا إلى أن الشبورة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة.

المصرى اليوم

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