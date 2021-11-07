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طالبان تعين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة شرطة في أنحاء أفغانستان

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طالبان تعين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة شرطة في أنحاء أفغانستان طالبان تعين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة شرطة في أنحاء أفغانستان

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عينت حركة طالبان اليوم الأحد 44 من أعضائها في مناصب رئيسية منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة رئيسية على طريق تعزيز قبضتها على الحكم في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من مشكلات أمنية واقتصادية متزايدة.

وهذه أول جولة واسعة النطاق من التعيينات تعلن عنها الحركة منذ تشكيل في سبتمبر.

وأعلنت طالبان عن قائمة الأدوار الجديدة لأعضائها، ومن بينهم قاري باريال الذي سيتولى منصب حاكم إقليم قندهار ووالي جان حمزة الذي سيضطلع بدور قائد شرطة المدينة. وكان القائم السابق بأعمال قائد شرطة كابول، مولوي حمد الله مخلص، قُتل هذا الشهر في هجوم على أكبر مستشفى عسكري أفغاني بوسط كابول.

وسيطرت طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان يوم 15 أغسطس لكنها تواجه مصاعب جمة في الوفاء بتعهدها باستعادة النظام والأمن بعد حرب دامت عقودا. وشن تنظيم الدولة الإسلامية موجة من الهجمات في أنحاء البلاد، بينما هوى الاقتصاد في أزمة.

وثمة دعوات دولية للحركة كي تتفاوض مع أطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات والنساء، وإن لم يتحقق بعد تقدم كبير في هذا الإطار.

المصرى اليوم

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