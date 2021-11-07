أنطوان وديع الصافي يشدو بألحان والده في حفل مهرجان الموسيقى العربية

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لليوم السابع على التوالي، تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الأحد، على خشبة مسرح النافورة، بحفل بمناسبة مئوية عملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى، بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نجله انطون وديع الصافى، معين شريف واميرة احمد.

وشدى في بداية الحفل الفنان معين شريف، وغنى راح حلفك بالغصن، كلمات ميشال طراد، ألحان الأخوين رحباني، ثم غنى موال لو، أسعد السبعلي، ألحان وديع الصافي، ع الله تعود، كلمات ميشال طعمة، ألحان فريد الاطرش، عندك بحرية، كلمات ميشال طعمه، ألحان محمد عبدالوهاب، عظيمة يا مصر،كلمات أحمد علام،الحان وديع الصافي.

وبعدها أبدع انطوان وديع الصافي وغنى، أغنية لبنان قطعة سما، من كلمات يونس الإبن وألحان وديع الصافي، ياريس، ويا عيني على الصبر ألحان رياض البنداك، كلمات نجيب محمد نجم، وغنى دار يا دار، كلمات حسين السيد، ألحان بليغ حمدي، بالساحة تلاقينا كلمات عبدالجليل وهبة، ألحان عفيف رضوان، وغنى طير يا عصفور.

وشدى بعدها انطوان، موال الليل يا ليلى من ألحان وديع الصافي،كلمات مصطفى محمود.

وغنى بمشاركة المطربة أميرة أحمد أغنيتين هما موال شاهين، حب الدنيا من ألحان بليغ حمدي وكلمات حسين السيد، وقال ختامها مسك ويارب نكون خفاف عليكم.