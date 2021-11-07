الجمهور المغربي يطلق هشتاج «لا نريد محمد رمضان».. ما علاقة سعد لمجرد ؟

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تسبب إعلان الفنان محمد رمضان، عن أحياء حفل جديد في المغرب، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قرر عدد كبير من الجمهور المغربي أن يطلقوا «هاشتاج» بعنوان لا نريد محمد رمضان في المغرب.

اعتبر الجمهور المغربي أن «الهشتاج»، بمثابة رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد إحياء حفل في مصر إضافة إلى منع عرض حلقته ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة التي تم تسجيلها، ولكن تم منع عرضها.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «كما تدين تدان.. تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم»لا نريد محمد رمضان في المغرب«.

فيما قال آخر: «لا نريد محمد رمضان في المغرب..لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان».

وكتب حساب اًخر :«أصدقائي المغاربة من طنجة إلى العيون حسني هو أيضا قادم للمغرب ليس محمد رمضان لوحده وتامر حسني هو من ينافس سعد فعلو هاشتاج لتامر حسني أيضا. ( الدليل في الصورة وإذهبو عنده لحسابه تامر نشر الخبر لانريد محمدرمضان في المغرب».