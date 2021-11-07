مسؤول أمريكي: واشنطن بصدد رسم قواعد تضبط التنافس مع الصين

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أعلن جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي أن الولايات المتحدة، تسعى لصياغة قواعد تضبط التنافس الفعال مع الصين، بما يضمن مراعاة المصالح الأمريكية عبر العالم.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة CNN التلفزيونية وتم نشرها اليوم الأحد، قال ساليفان: «من الصواب أن نفكر في وضع قواعد للتنافس الفعال الذي سيمكن الولايات المتحدة من الدفاع عن قيمها والدفع بمصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بل وفي العالم كله».

وأضاف أن ممثلة الولايات المتحدة كاثرين تاي تخوض في الوقت الحالي مفاوضات مع الحكومة الصينية حول الصفقة التجارية التي وقعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع بكين، «لتحديد سبل أنجع للتقدم، بما يشمل التعاريف والمصطلحات ومواقفنا تجاه بناء العلاقات التجارية مع الصين بصورة عامة».

وأشار ساليفان إلى أن هذه المفاوضات «غير سهلة وليست مسألة شهر أو نصف عام، بل إنجازها يعتمد على مدى تقدمنا على مساراتها».